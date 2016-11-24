Поиски 22-летней Насти Небукиной: пропавшая была в сети 2 часа назад

О ходе поиска пропавшей 22-летней омички продолжают информировать общественность через страницу ВКонтакте «
Ранее, напомним, была найдена
Информация в социальной сети отрывочная – идет ссылка на «тайны следствия». Тем не менее, в среду был зафиксирован выход на личную страницу Насти через телефон.
Омичи мгновенно отреагировали серией вопросов: кто это был? Сама девушка? Неизвестный? Другие пользователи ответили, что это «работа полиции – ведется поиск».
Пока из того, что могут реального сделать волонтеры: это расклеивать листовки и ждать результата от работы полиции. Будем ждать.