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Поиски 22-летней Насти Небукиной: пропавшая была в сети 2 часа назад

24 ноября 2016, 09:19
Ход поисковой операции.

О ходе поиска пропавшей 22-летней омички продолжают информировать общественность через страницу ВКонтакте «Поиски Анастасии Небукиной».

Ранее, напомним, была найдена шапка Анастасии у пристани. Девушка бесследно исчезла 17 ноября. Поисками занимается полиция и волонтеры.

Информация в социальной сети отрывочная – идет ссылка на «тайны следствия». Тем не менее, в среду был зафиксирован выход на личную страницу Насти через телефон.


Омичи мгновенно отреагировали серией вопросов: кто это был? Сама девушка? Неизвестный? Другие пользователи ответили, что это «работа полиции – ведется поиск».


Пока из того, что могут реального сделать волонтеры: это расклеивать листовки и ждать результата от работы полиции. Будем ждать.


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