Поиск пропавшей 22-летней Анастасии Небукиной, версии следствия

О том, что в среду был зафиксирован выход на личную страницу Насти в соцсети через телефон, уже сообщал портал Gorod55.ru. Сразу же посыпалось масса вопросов от пользователей, но в комментариях было сказано, что этот выход осуществлен сотрудниками правоохранительных органов.