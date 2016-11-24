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Поиск пропавшей 22-летней Анастасии Небукиной, версии следствия

24 ноября 2016, 12:05
Поможет любая информация.

Омские следователи сообщили, что они тоже подключились к поискам 22-летней Анастасии Небукиной, пропавшей неделю назад.

В рамках этого назначена доследственная проверка по факту исчезновения молодой омички.

Ранее установлено: в четверг, 17 ноября, в районе 16 часов Анастасия вышла из дома, который находится в поселке Крутая Горка и до сегодняшнего дня ее местоположение неизвестно.

Следователями СУ СК по Омской области рассматриваются различные версии по делу исчезновения Небукиной. Не отвергается версия сиуцида, кроме этого на проверке находится и версия о возможных действиях криминального характера в отношении пропавшей.

О том, что в среду был зафиксирован выход на личную страницу Насти в соцсети через телефон, уже сообщал портал Gorod55.ru. Сразу же посыпалось масса вопросов от пользователей, но в комментариях было сказано, что этот выход осуществлен сотрудниками правоохранительных органов.

В региональном следкоме ждут от омичей любую информацию по телефонам: 395-506 или 02.



По материалам пресс-службы СУ СК России по Омской области

Фото: vk.com/club133371302

#Новости#Происшествия#Город#Общество
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