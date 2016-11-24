Поиск пропавшей 22-летней Анастасии Небукиной, версии следствия

Омские следователи сообщили, что они тоже подключились к поискам 22-летней Анастасии Небукиной, пропавшей неделю назад.
В рамках этого назначена доследственная проверка по факту исчезновения молодой омички.
Ранее установлено: в четверг, 17 ноября, в районе 16 часов Анастасия вышла из дома, который находится в поселке Крутая Горка и до сегодняшнего дня ее местоположение неизвестно.
Следователями СУ СК по Омской области рассматриваются различные версии по делу исчезновения Небукиной. Не отвергается версия сиуцида, кроме этого на проверке находится и версия о возможных действиях криминального характера в отношении пропавшей.
О том, что в среду был зафиксирован
В региональном следкоме ждут от омичей любую информацию по телефонам: 395-506 или 02.
По материалам пресс-службы СУ СК России по Омской области
Фото: vk.com/club133371302