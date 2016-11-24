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Подписанный Авангардом американец должен стать лидером команды

24 ноября 2016, 14:07
Ожидания тренерского штаба.

Недавно присоединившийся к омскому «Авангарду» Дэвид Бут сообщил, тренерский штаб омского клуба хочет, чтобы он стал лидером команды, передает пресс-служба «ястребов».

Американский форвард также отметил, что от него ждут стиля игры, который ему свойственен – быть быстрым силовым игроком, качественно работающим с шайбой, а также являющимся лидером команды. По словам Бута, он способен на это.

Нападающий уже вышел на лед с «ястребами» на тренировке. Американский хоккеист может дебютировать за омичей уже сегодня в матче с нижнекамским «Нефтехимиком».



В прошлом сезоне Дэвид Бут защищал цвета владивостоксого «Адмирала», в 23 играх регулярного чемпионата он забросил 6 шайб и отдал 10 результативных передач. В НХЛ форвард провел 507 матчей, записав на свой лицевой счет 120 голов и 112 ассистов.



Фото: скриншот с видео

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