Пенсионеры получат по 5 тысяч, Путин подписал соответствующий закон

Что касается доставки выплаты, то она будет осуществляться на соответствующих условиях, что и пенсия гражданина. В случае если пенсия за январь 2016 года будет доставлена в декабре, то выплата будет доставлена отдельно в течение января, если в январе 2017 года выплата не будет осуществлена, то ее следует ждать в феврале вместе с пенсией.