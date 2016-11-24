Пенсионеры получат по 5 тысяч, Путин подписал соответствующий закон

Владимир Путин подписал федеральный закон о единовременной выплате пенсионерам в РФ, размер которой составит 5000 рублей, сообщает пресс-служба омского отделения Пенсионного фонда.
Выплата денежной компенсации намечена на январь 2017 года, ее получат россияне, постоянно проживающие на территории страны, а также являющиеся получателями пенсии на 31 декабря 2016 года. Выдача денежных средств будет производиться пенсионным фондом на основании документов, которые содержатся в пенсионном или выплатном деле, в связи с этим подавать заявление в ПФР не нужно.
Что касается доставки выплаты, то она будет осуществляться на соответствующих условиях, что и пенсия гражданина. В случае если пенсия за январь 2016 года будет доставлена в декабре, то выплата будет доставлена отдельно в течение января, если в январе 2017 года выплата не будет осуществлена, то ее следует ждать в феврале вместе с пенсией.
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