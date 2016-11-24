Омичка победила в игре «Что? Где? Когда?» и заработала круглую сумму



Камень, действительно, назван по имени известного автоконстуктора Генри Форда, он был обнаружен в цехах, где раньше вручную красили автомобили. Лишняя эмаль стекала на пол, там застывала разноцветными слоями и, таким образом, образовывался фордит, который впоследствии еще обрабатывали. В настоящее время процесс покраски автомобилей полностью автоматизирован и лишней краски попросту нет, соответственно, изделий из фордита все меньше и меньше.

После неверного ответа команды Елены Александровой, счет игра стал 4:2, а омичка, приславшая вопрос на передачу, заработала 80 тыс рублей.

