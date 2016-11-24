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Омичка победила в игре «Что? Где? Когда?» и заработала круглую сумму

24 ноября 2016, 11:01
Знатоки оказались бессильны.

В шестом раунде первой зимней серии интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», которая вышла в эфире Первого канала 20 ноября, прозвучал вопрос из Омска.


Молодая омичка, переводчик, Полина Александрова интересовалась у знатоков, все ли они знают о камне фордите. А именно жительница Омска спрашивала: «Почему в настоящее время эти камни находятся на грани исчезновения?» Для наглядности в зал был вынесен образец этого камня.


Дать ответ на этот вопрос капитан команды Елена Александрова хотела дать досрочно, но потом согласилась послушать мнения коллег. В итоге, ответ держать перед омичкой пришлось самому капитану. После минутного обсуждения Елена Александрова сказала:


«Этот камень – это автомобильная краска, которая многослойно накапливалась в одном месте. Если натеки краски срезать, то получится такой интересный камень. После 60-х годов XX века окрашивать автомобили стали иначе, может быть, потому что краска стала другая или просто машины стали чаще менять. В настоящее время таких многослойных наслоений краски уже не существует, чтобы делать из них украшения».


Камень, действительно, назван по имени известного автоконстуктора Генри Форда, он был обнаружен в цехах, где раньше вручную красили автомобили. Лишняя эмаль стекала на пол, там застывала разноцветными слоями и, таким образом, образовывался фордит, который впоследствии еще обрабатывали. В настоящее время процесс покраски автомобилей полностью автоматизирован и лишней краски попросту нет, соответственно, изделий из фордита все меньше и меньше.
После неверного ответа команды Елены Александровой, счет игра стал 4:2, а омичка, приславшая вопрос на передачу, заработала 80 тыс рублей.


Фото: скриншот с видео

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