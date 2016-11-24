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Омичи определились с ледяными фигурами, которые хотят видеть в центре

24 ноября 2016, 20:09
27 ноября пройдет торжественное открытие.

Команда проекта «Омские мастера» в честь 50-летия Омского академического симфонического оркестра сделает приятный сюрприз для посетителей филармонических концертов. Перед зданием Концертного зала появится ледяная скульптура скрипки, сообщает пресс-служба Омской филармонии.

На звание главного символа фестиваля «Белая симфония», посвященного юбилею Омского симфонического оркестра, первоначально претендовали четыре музыкальных объекта: скрипка, скрипичный ключ, арфа и виолончель. По результатам голосования, которое проходило с 11 по 22 ноября в группе фестиваля «ВКонтакте» и на сайте филармонии, большинство омичей отдало предпочтение скрипке, основную конкуренцию которой составила арфа. В общей сложности в голосовании сделали 790 человек.


Таким образом, скульптура скрипки появится перед зданием Концертного зала филармонии, а также станет символом грядущего фестиваля «Белая симфония». Торжественная установка полутораметровой скрипки запланирована на 27 ноября. Кроме того, совместно со скульпторами последние штрихи в изготовлении ледяной фигуры сделают артисты симфонического оркестра.

Фестиваль «Белая симфония», посвященный юбилею Омского академического симфонического оркестра, пройдет в Концертном зале с 8 по 16 декабря, он включает в себя пять разноплановых программ.


Фото: иллюстрация

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