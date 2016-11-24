Омичи определились с ледяными фигурами, которые хотят видеть в центре

На звание главного символа фестиваля «Белая симфония», посвященного юбилею Омского симфонического оркестра, первоначально претендовали четыре музыкальных объекта: скрипка, скрипичный ключ, арфа и виолончель. По результатам голосования, которое проходило с 11 по 22 ноября в группе фестиваля «ВКонтакте» и на сайте филармонии, большинство омичей отдало предпочтение скрипке, основную конкуренцию которой составила арфа. В общей сложности в голосовании сделали 790 человек.