Комплексы фото-видеофиксации зафиксировали 177,5 тысяч нарушений ПДД

Согласно проведенному УГИБДД УМВД РФ по Омской области анализу обстановки, использование комплексов фото-видеофиксации оказывает существенное влияние на снижение числа ДТП. В частности, непосредственно в местах их использования количество аварий снизилось с 152 до 111 (на 27,5%), число пострадавших – со 177 до 154 человек (на 13%), число погибших – с 20 до 3 человек (на 85,5%).