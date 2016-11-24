Комплексы фото-видеофиксации зафиксировали 177,5 тысяч нарушений ПДД

В Омском регионе за 10 месяцев нынешнего года, благодаря стационарным комплексам фото-видеофиксации, удалось пресечь 177,6 тысяч нарушений ПДД, что на 7,9% ниже показателя 2015 года за аналогичный период времени, сообщает сайт Омская Губерния.
Согласно проведенному УГИБДД УМВД РФ по Омской области анализу обстановки, использование комплексов фото-видеофиксации оказывает существенное влияние на снижение числа ДТП. В частности, непосредственно в местах их использования количество аварий снизилось с 152 до 111 (на 27,5%), число пострадавших – со 177 до 154 человек (на 13%), число погибших – с 20 до 3 человек (на 85,5%).
В Омском регионе используются 63 стационарных комплексов фото-видеофиксации, 25 передвижных комплексов автоматической фотофиксации «Арена», а также 5 видеофиксаторов нарушений правил остановки и парковки «Паркон».
С целью повышения уровня безопасности омичей за счет применения современных информационных технологий в регионе действует концепция построения систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город».
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