Inkazan вошел в число победителей на конкурсе «МедиаТЭК-2016»

Издание холдинга «1MediaInvest», в состав которого входит Gorod55.ru, сайт
Экспертный совет конкурса «МедиаТЭК-2016» возглавляет пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Редакция сайта Inkazan заняла третье место в номинации «Современное производство и развитие ТЭК» среди федеральных СМИ.
Диплом конкурса вручен «за профессиональное освещение деятельности компаний и органов власти в области развития ТЭК и внедрения новых технологий».
Отмечается, что редакция Inkazan участвует в конкурсе впервые. Победители в номинациях «МедиаТЭК-2016» отбирались в ходе открытого интернет-голосования среди читателей.
В 2016 году 350 участников из 60 регионов России представили на конкурс около 300 работ. Организаторами «МедиаТЭК-2016» выступило министерство энергетики России с Александром Новаком и международное коммуникационное агентство Eventica.