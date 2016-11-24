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Inkazan вошел в число победителей на конкурсе «МедиаТЭК-2016»

24 ноября 2016, 15:39
За профессиональное освещение деятельности компаний и органов власти

Издание холдинга «1MediaInvest», в состав которого входит Gorod55.ru, сайт Inkazan стал одним из победителей Второго Всероссийского конкурса средств массой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК-2016». Церемония вручения прошла в Москве на Международном форуме ENES-2016.

Экспертный совет конкурса «МедиаТЭК-2016» возглавляет пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Редакция сайта Inkazan заняла третье место в номинации «Современное производство и развитие ТЭК» среди федеральных СМИ.

Диплом конкурса вручен «за профессиональное освещение деятельности компаний и органов власти в области развития ТЭК и внедрения новых технологий».

Отмечается, что редакция Inkazan участвует в конкурсе впервые. Победители в номинациях «МедиаТЭК-2016» отбирались в ходе открытого интернет-голосования среди читателей.

В 2016 году 350 участников из 60 регионов России представили на конкурс около 300 работ. Организаторами «МедиаТЭК-2016» выступило министерство энергетики России с Александром Новаком и международное коммуникационное агентство Eventica.

#Новости#Экономика#Бизнес
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