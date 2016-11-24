Inkazan вошел в число победителей на конкурсе «МедиаТЭК-2016»

Издание холдинга «1MediaInvest», в состав которого входит Gorod55.ru, сайт Inkazan стал одним из победителей Второго Всероссийского конкурса средств массой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК-2016». Церемония вручения прошла в Москве на Международном форуме ENES-2016.