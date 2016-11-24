Форвард Авангарда стал лучшим в лиге, выбор КХЛ

По результатам минувшей недели топ-10 красивых шайб КХЛ возглавил голевой проход форварда омского «Авангарда» Николая Лемтюгова.
Шайбу, которая была выбрана лучшей по итогам очередной недели чемпионата, 30 нападающий «Авангарда» забросил
В настоящее время омский «Авангард» набрал неплохой ход, команда выиграла семь последних матчей, причем всем победы добыты исключительно в основное время. Столь успешная серия позволила закрепиться «ястребам» на второй позиции Восточной конференции.
Сегодня, 24 ноября, под сводами «Арены Омск» наши хоккеисты сойдутся с «Нефтехимиком», который возглавляет Андрей Назаров. В настоящее время в активе нижнекамцев три победы подряд. Встреча начнется в 19:00 по омскому времени.
Фото: иллюстрация