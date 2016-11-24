Форвард Авангарда стал лучшим в лиге, выбор КХЛ

Сегодня, 24 ноября, под сводами «Арены Омск» наши хоккеисты сойдутся с «Нефтехимиком», который возглавляет Андрей Назаров. В настоящее время в активе нижнекамцев три победы подряд. Встреча начнется в 19:00 по омскому времени.