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Форвард Авангарда стал лучшим в лиге, выбор КХЛ

24 ноября 2016, 10:25
Заслуженное первое место.

По результатам минувшей недели топ-10 красивых шайб КХЛ возглавил голевой проход форварда омского «Авангарда» Николая Лемтюгова.

Шайбу, которая была выбрана лучшей по итогам очередной недели чемпионата, 30 нападающий «Авангарда» забросил в матче с «Амуром». В той встрече «ястребы» одержали убедительную победу (0:3), счет в матче открыл именно Лемтюгов, красиво завершивший свой сольный проход после передачи, полученной от Мартынова.



В настоящее время омский «Авангард» набрал неплохой ход, команда выиграла семь последних матчей, причем всем победы добыты исключительно в основное время. Столь успешная серия позволила закрепиться «ястребам» на второй позиции Восточной конференции.

Сегодня, 24 ноября, под сводами «Арены Омск» наши хоккеисты сойдутся с «Нефтехимиком», который возглавляет Андрей Назаров. В настоящее время в активе нижнекамцев три победы подряд. Встреча начнется в 19:00 по омскому времени.


Фото: иллюстрация

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