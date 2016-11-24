Две школьницы попали под колеса LADA Priora, девочки в больнице

Первое ДТП произошло накануне, 23 ноября, около 14:00 в Ленинском округе. Инспекторы ГИБДД, сотрудники правоохранительных органов, которые незамедлительно выехали на место аварии, предварительно выяснили, что за рулем автомобиля Lada Priora, находился молодой мужчина 1997 года рождения. Он двигался по улице Карбышева в направлении к улице Избышева, в районе дома №23 сбил подростка. Отмечается, что 13-летняя девочка переходила дорогу в неустановленном для пересечения проезжей части месте.