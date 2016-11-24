Город55
ГлавноеВсе новости

Две школьницы попали под колеса LADA Priora, девочки в больнице

24 ноября 2016, 17:23
Назначены проверки.

Два случая наезда на несовершеннолетних пешеходов установили инспекторы ГИБДД за минувшие сутки в городе Омске.

Первое ДТП произошло накануне, 23 ноября, около 14:00 в Ленинском округе. Инспекторы ГИБДД, сотрудники правоохранительных органов, которые незамедлительно выехали на место аварии, предварительно выяснили, что за рулем автомобиля Lada Priora, находился молодой мужчина 1997 года рождения. Он двигался по улице Карбышева в направлении к улице Избышева, в районе дома №23 сбил подростка. Отмечается, что 13-летняя девочка переходила дорогу в неустановленном для пересечения проезжей части месте.

Второй инцидент произошел сегодня, 24 ноября, в 10:30 в Советском административном округе, в районе остановки «Ермак». По оперативной информации, водитель 1988 года рождения, двигаясь на автомобиле Lada Priora по улице Нефтезаводской в направлении к нефтеперерабатывающему заводу, сбил 9-летнюю девочку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В обоих случаях девочки госпитализированы в медучреждение. Отмечается, что водители в том и другом случае находились за рулем автотранспортных средств без признаков опьянения.

В ходе проверок полицейские установят все причины и обстоятельства, повлекшие за собой совершение данных ДТП.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области

Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#ДТП#Происшествия#Авто#Город
Подпишитесь
До 8 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20