Замминистра образования попал в группу риска после заявления Путина

В среду, 23 ноября, появилась информация, что президент Владимир Путин пообещал уволить всех чиновников, которые нарушили его запрет на академическую деятельность. Как сообщают «
Чиновникам, ставшим академиками, вопреки запрету, и избранным в Российскую академию наук, предоставят возможность заниматься наукой. Отмечается, что в РАН были избраны государственные служащие из многих ведомств. В том числе из МВД, Минобороны, ФСБ, Управления делами президента, министерства образования и ряда других.
Каких-то конкретных фамилий Владимир Путин не назвал. Однако экспресс-анализ, проведенный «НИ», показывает, что в 2016 году академиком стал замминистра образования Алексей Лопатин, приступивший к своим должностным полномочиям в министерстве в сентябре 2016 года.
Общие собрания РАН прошли 24 и 25 октября. В ходе них были выбраны новые члены-корреспонденты, академики и иностранные члены. Алексей Лопатин был утвержден на общем собрании, прошедшем 28 октября. Он стал академиком по разделу «общая биология». Его фамилия указана со звездочкой в конце. Это означает «молодой ученый».
«НИ» уточняют, что и до назначения заместителем министра Лопатин находился на государственной службе, работая руководителем Федерального агентства научных организаций (с 2015 г), которое занималось наблюдением за деятельностью РАН. И здесь уже может быть не исключен конфликт интересов.
Еще одна громкая фамилия – советник Президента и академик РАН Сергей Глазьев. Попадет ли он в «группу риска» после слов Владимира Путина? Он, правда, запрет главы государства не нарушал. Глазьева избрали в состав академиков еще в 2008 году.