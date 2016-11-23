Замминистра образования попал в группу риска после заявления Путина

Общие собрания РАН прошли 24 и 25 октября. В ходе них были выбраны новые члены-корреспонденты, академики и иностранные члены. Алексей Лопатин был утвержден на общем собрании, прошедшем 28 октября. Он стал академиком по разделу «общая биология». Его фамилия указана со звездочкой в конце. Это означает «молодой ученый».