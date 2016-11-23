ВАЗ врезался в фуру на встречке под Омском, погибла женщина

По предварительной информации, 41-летний водитель ВАЗ-21099, во время обгона, не убедившись в безопасности движения, выскочил навстечку, где лоб в лоб столкнулся с большегрузным автомобилем DAF, за рулем которого находился мужчина 1969 года рождения.



Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть пассажирки отечественного автомобиля, женщины 1976 года рождения. В то же время водителю оказана первая помощь.