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ВАЗ врезался в фуру на встречке под Омском, погибла женщина

23 ноября 2016, 15:11
ДТП на автодороге Сыропятское-Калачинск.

О серьезной аварии в Кормиловском районе в дежурной части местного отделения полиции стало известно сегодня, 23 ноября, в 10:40.

По предварительной информации, 41-летний водитель ВАЗ-21099, во время обгона, не убедившись в безопасности движения, выскочил навстечку, где лоб в лоб столкнулся с большегрузным автомобилем DAF, за рулем которого находился мужчина 1969 года рождения.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть пассажирки отечественного автомобиля, женщины 1976 года рождения. В то же время водителю оказана первая помощь.

Отмечается, что признаков опьянения у обоих водителей не установлено. Проверка, которая назначена по данному ДТП, назовет окончательные обстоятельства и причины трагедии.

По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области

Фото: иллюстрация

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