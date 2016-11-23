ВАЗ врезался в фуру на встречке под Омском, погибла женщина

О серьезной аварии в Кормиловском районе в дежурной части местного отделения полиции стало известно сегодня, 23 ноября, в 10:40.
По предварительной информации, 41-летний водитель ВАЗ-21099, во время обгона, не убедившись в безопасности движения, выскочил навстечку, где лоб в лоб столкнулся с большегрузным автомобилем DAF, за рулем которого находился мужчина 1969 года рождения.
Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть пассажирки отечественного автомобиля, женщины 1976 года рождения. В то же время водителю оказана первая помощь.
Отмечается, что признаков опьянения у обоих водителей не установлено. Проверка, которая назначена по данному ДТП, назовет окончательные обстоятельства и причины трагедии.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
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