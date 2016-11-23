ВАЗ столкнулся с Мерседесом, погибли два человека

Предварительно установлено: в районе 399 километра автодороги Тюмень - Омск мужчина, управлявший автомобилем ВАЗ-211400, при совершении обгона впереди идущей машины не убедился в безопасности совершения данного маневра и допустил столкновение с транспортным средством Mercedes Benz, движущемся во встречном направлении.