ВАЗ столкнулся с Мерседесом, погибли два человека

Сегодня, 23 ноября, примерно в 11:35 часов дежурную часть полиции по Крутинскому району поступило сообщение о ДТП на автодороге Тюмень-Омск.
Предварительно установлено: в районе 399 километра автодороги Тюмень - Омск мужчина, управлявший автомобилем ВАЗ-211400, при совершении обгона впереди идущей машины не убедился в безопасности совершения данного маневра и допустил столкновение с транспортным средством Mercedes Benz, движущемся во встречном направлении.
В результате произошедшей аварии водитель ВАЗа и его пассажирка скончались на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи. Выясняются личности погибших.
В ходе дальнейшей прoверки будут установлены причины и oбстоятельства случившегося происшествия.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД РФ по Омской области
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