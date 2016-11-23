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ВАЗ столкнулся с Мерседесом, погибли два человека

23 ноября 2016, 17:21
Авария под Омском.

Сегодня, 23 ноября, примерно в 11:35 часов дежурную часть полиции по Крутинскому району поступило сообщение о ДТП на автодороге Тюмень-Омск.

Предварительно установлено: в районе 399 километра автодороги Тюмень - Омск мужчина, управлявший автомобилем ВАЗ-211400, при совершении обгона впереди идущей машины не убедился в безопасности совершения данного маневра и допустил столкновение с транспортным средством Mercedes Benz, движущемся во встречном направлении.

В результате произошедшей аварии водитель ВАЗа и его пассажирка скончались на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи. Выясняются личности погибших.

В ходе дальнейшей прoверки будут установлены причины и oбстоятельства случившегося происшествия.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

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