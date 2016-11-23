В Омске в ДТП погибли 3 человека, 10 пострадавших

УГИБДД Омской области призывает всех участников дорожного движения к строгому соблюдении ПДД и внимательности в связи с ухудшением погодных условий. Отмечается, что в первой половине сегодняшнего дня в результате ДТП погибли 3 человека, 10 получили травмы.
Госавтоинспекция призывает водителей к соблюдению бокового интервала и дистанции относительно впереди идущего транспорта, к аккуратному выполнению маневров на дороге, к снижению скорости движения для предотвращения ДТП при возникновении опасности.
Кроме того, обращается внимание на тот факт, одной из предпосылок многих ДТП является гололед на покрытии пролетных строений мостов, что в большей степени характерно для мостовых переходов, которые имеют цементобетонное дорожное покрытие и проходят через водные преграды.
Пешеходы перед выходом на проезжую часть должны убедиться в отсутствии автомобилей или же полной остановке машин, которые их пропускают. При отсутствии тротуара на освещенных участках дороги двигаться следует навстречу движению транспорта. Также предпочтение следует отдавать одежде светлых тонов со световозвращающими элементам.
Попавшие в трудную ситуацию участники дорожного движения круглосуточно могут обращаться в Госавтоинспекцию по телефонам: 02 и 79-35-04.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД РФ по Омской области
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