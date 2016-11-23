В Омске начал работать еще один театр

Северный драматический театр им. М.А.Ульянова открыл в Омске своей первый театральный сезон. Для знакомства омичей с постановками театра из Тары постоянной сценической площадкой стал реконструированный дворец культуры "Рубин", сообщает сайт Омская Губерния.
Что касается технического оснащения зрительного зала, его вместимость составляет 650 человек, сцена с 10-метровым поворотным кругом дает возможность не ограничиваться показом фильмов, а организовывать полноценный театральные постановки. Северный драматический театр им. М.А.Ульянова постоянно бывает в Омске с гастролями, но постоянной площадки для выступлений прежде не имел. Теперь в здании дворца планируется сделать для артистов несколько гостиничных номеров.
Анджей Неупокоев, возглавляющий театр отметил, что это новый виток в развитии театра, поскольку немногие театры малых городов могут получить площадку в региональном центре, тем более в условиях кризиса.
В минувшую пятницу но новых подмостках состоялся первый спектакль. В ходе грядущих гастролей театра из Тары жители Омска смогут впервые увидеть ставшую лауреатом международного фестиваля "Боспорские агоны" постановку "Жертвоприношение Елены". Этот спектакл будет представлен в нашем городе 25 ноября.
Фото: vk.com/teatrtara