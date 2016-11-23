В Омске начал работать еще один театр

Что касается технического оснащения зрительного зала, его вместимость составляет 650 человек, сцена с 10-метровым поворотным кругом дает возможность не ограничиваться показом фильмов, а организовывать полноценный театральные постановки. Северный драматический театр им. М.А.Ульянова постоянно бывает в Омске с гастролями, но постоянной площадки для выступлений прежде не имел. Теперь в здании дворца планируется сделать для артистов несколько гостиничных номеров.