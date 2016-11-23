Прожиточный минимум в регионе снизился, виноваты овощи и фрукты

Новый размер прожиточного минимума установило правительство Омской области. В третьем квартале текущего года из расчета на душу населения – 8701 рубль. Для работающих граждан - 9244 рубля, пенсионеров 7026 рублей, детей – 8783 рубля. Если сравнить со вторым кварталом года, то наблюдается падение на 1%, примерно на 86 рублей.
По мнению специалистов Минтруда региона, отрицательное направление движения величины прожиточного минимума определило осеннее снижение цен овощей и фруктов. Летом-осенью почти на 70% подешевели огурцы и помидоры, на 23% и 14% - свекла и капуста. Также принималось в расчет изменение цен в непродовольственном секторе.
Напомним, по данным правительства РФ, в целом по стране средняя величина прожиточного минимума на душу населения на сегодняшний день составляет 9889 руб., что на 67 руб. меньше второго квартала.
Отметим, снижение прожиточного минимума регистрируется почти во всех в регионах Сибирского федерального округа. В Новосибирской области оно составило 319 рублей. Исключение – Кемеровская область. Там установлен прирост на 30 рублей.
Новые ставки прожиточного минимума будут действовать в Омском регионе три месяца.
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