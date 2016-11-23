Прожиточный минимум в регионе снизился, виноваты овощи и фрукты

Новый размер прожиточного минимума установило правительство Омской области. В третьем квартале текущего года из расчета на душу населения – 8701 рубль. Для работающих граждан - 9244 рубля, пенсионеров 7026 рублей, детей – 8783 рубля. Если сравнить со вторым кварталом года, то наблюдается падение на 1%, примерно на 86 рублей.