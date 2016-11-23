Поиски 22-летней омички: пеленгация сотового, работа водолазов

В Омске продолжаются масштабные поиски таинственно исчезнувшей 22-летней
Омичку ищет полиция и волонтеры. В социальной сети создана страничка «
Ранее сообщалось, что
В социальной сети сообщается, что в ближайшее время дно у пристани будет обследовано водолазами.
Другие подписчики советуют провести пеленгацию мобильного телефона, объясняя как это можно сделать, даже если сотовый выключен.
А пока волонтеры продолжают расклеивать по городу листовки – возможно, кто-то видел девушку и сможет сообщить дополнительные подробности, которые помогут в поисках.
Фото: vk.com/club133371302