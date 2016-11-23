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Поиски 22-летней омички: пеленгация сотового, работа водолазов

23 ноября 2016, 08:44
Масштабная операция с привлечением волонтеров.

В Омске продолжаются масштабные поиски таинственно исчезнувшей 22-летней Анастасии Небукиной. Напомним, 17 ноября девушка не вернулась домой, ее местонахождение до сих пор не известно.

Омичку ищет полиция и волонтеры. В социальной сети создана страничка «Поиски Анастасии Небукиной», где ежедневно публикуется информация о ходе поисковой операции.

Ранее сообщалось, что шапка девушки найдена в районе старой пристани. Неподалеку – полынья и следы. Но близкие студентки считают версию суицида невозможной. У девушки были планы на всю неделю.

В социальной сети сообщается, что в ближайшее время дно у пристани будет обследовано водолазами.


Другие подписчики советуют провести пеленгацию мобильного телефона, объясняя как это можно сделать, даже если сотовый выключен.

А пока волонтеры продолжают расклеивать по городу листовки – возможно, кто-то видел девушку и сможет сообщить дополнительные подробности, которые помогут в поисках.


Фото: vk.com/club133371302



#Новости#Город#Общество
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