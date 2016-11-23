Омскую школу закрыли по требованию Роспотребнадзора из-за холода

Как выяснилось в ходе проверки, причиной низкой температуры воздуха в школе является низкая температура воды, которая подается в отопительную систему образовательного учреждения. При норме 72 градуса, Роднодолинская школа получает всего лишь 42-43 градусную воду. Известно, что услуги по отоплению помещения школы осуществляет ООО «Тепловая компания №1». Кроме здания школы, компания поставляет услуги в местный клуб и один многоквартиный дом. В отношении указанной тепловой компании будет возбуждено дело в защиту определенного круга лиц.