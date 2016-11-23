Омскую школу закрыли по требованию Роспотребнадзора из-за холода

В момент посещения сотрудниками Росптребнадзора в Роднодолинской школе Москаленского района на занятиях отсутствовали 23 ученика из 194 человек, при этом 10 из них по болезни. Как установили представители надзорного органа, причиной этому послужили низкие температуры в классных комнатах школы.
В связи с поступившим обращением в Управление Роспотребнадзора по Омской области, территориальным отделом в Исилькульском районе вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, а также приняты решения о назначении экспертизы, проведения замеров микроклимата в классных комнатах, рекреациях и спортзале.
После проведения вышеперечисленных мероприятий, установлено, что температура воздуха в классных комнатах и рекреациях школы не соответствуют нормативным температурам, которые должны поддерживаться в образовательных учреждениях. Так, сотрудниками Роспотребнадзора зафиксированы температуры от +12 до +17 градусов.
В связи с этим, занятия в школе временно прекращены, дело направлено в суд на административное решение о приостановлении деятельности учреждения.
Как выяснилось в ходе проверки, причиной низкой температуры воздуха в школе является низкая температура воды, которая подается в отопительную систему образовательного учреждения. При норме 72 градуса, Роднодолинская школа получает всего лишь 42-43 градусную воду. Известно, что услуги по отоплению помещения школы осуществляет ООО «Тепловая компания №1». Кроме здания школы, компания поставляет услуги в местный клуб и один многоквартиный дом. В отношении указанной тепловой компании будет возбуждено дело в защиту определенного круга лиц.
Отмечается, что Роднодолинская средняя школа находится по адресу: с. Роза Долина, улица 40 лет Победы, 2А. Всего в школе 194 ученика, из них 133 человека на подвозе из сел Доброе Поле, Миролюбовка, Новоалександровка и Грязновка.
По материалам пресс-службы УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области
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