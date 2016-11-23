Омичам выплатили 1,5 млн долгов по зарплате, вмешалась прокуратура



Руководителю компании Дмитрию Сидорову прокурором Советского округа города Омска внесено представление по зафиксированному правонарушению. Кроме этого, в отношении генерального директора Сидорова применены меры прокурорского реагирования, а именно вынесено представление о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 5.27 КоАП России за невыплату или выплату не в полном объеме в установленный срок зарплаты сотрудникам.