Омичам выплатили 1,5 млн долгов по зарплате, вмешалась прокуратура

В результате прокурорской проверки исполнения трудового законодательство на омском предприятии ООО «Омская строительная компания-2000», выявлены и установлены нарушения по невыплате заработной платы 110 работникам, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.
Размер задолженности компании перед работниками превышает сумму в 1,5 млн рублей.
Руководителю компании Дмитрию Сидорову прокурором Советского округа города Омска внесено представление по зафиксированному правонарушению. Кроме этого, в отношении генерального директора Сидорова применены меры прокурорского реагирования, а именно вынесено представление о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 5.27 КоАП России за невыплату или выплату не в полном объеме в установленный срок зарплаты сотрудникам.
Помимо этого, зампрокурора Омской области предупредил руководство предприятия о том, что впредь нарушение закона невозможно.
В итоге, все 110 работников строительной компании получили положенную им заработную плату.
По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
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