Омичам с низким доходом помогут деньгами из бюджета

Информацию ранее появившуюся в СМИ о том, что находящиеся за чертой бедности пенсионеры будут получать меньше денежных средств, а расходы ПФР, предназначенные на выплату социальной доплаты к пенсии, уменьшатся, опровергла пресс-служба омского отделения ПФ РФ.
Отмечается, что социальные доплаты к пенсиям, выплачиваемые ПФР пенсионерам, чей размер материального обеспечения ниже уровня прожиточного минимума, несмотря на сокращение федерального прожиточного минимума пенсионера в 2017 году, останутся на прежнем уровне.
Таким образом, расходы ПФР на федеральные социальные доплаты (ФСД) увеличиваются, а не уменьшаются. Если в 2014 году они оценивались в 104 миллиарда рублей, то в следующем году эта сумма составит 110,6 миллиардов рублей, что связано с увеличением числа получателей ФСД.
В нынешнем году в Омском регионе ФСД к пенсии получают 80 тысяч безработных пенсионеров. Кроме того, обращается внимание на тот факт, что прожиточный минимум пенсионеров в следующем году останется на прежнем уровне и составит 8217 рублей. Средний размер социальной доплаты в области равняется 1822 рублям.
В нынешнем году расходы омское отделение ПФР потратит на выплату ФСД 1,8 миллиарда рублей, в следующим году эта сумма вырастет из-за увеличения числа получателей этой выплаты.
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