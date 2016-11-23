Омичам с низким доходом помогут деньгами из бюджета

В нынешнем году в Омском регионе ФСД к пенсии получают 80 тысяч безработных пенсионеров. Кроме того, обращается внимание на тот факт, что прожиточный минимум пенсионеров в следующем году останется на прежнем уровне и составит 8217 рублей. Средний размер социальной доплаты в области равняется 1822 рублям.