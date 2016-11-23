Город55
ГлавноеВсе новости

Омичам с низким доходом помогут деньгами из бюджета

23 ноября 2016, 14:39
Помощь получат 80 тысяч человек.

Информацию ранее появившуюся в СМИ о том, что находящиеся за чертой бедности пенсионеры будут получать меньше денежных средств, а расходы ПФР, предназначенные на выплату социальной доплаты к пенсии, уменьшатся, опровергла пресс-служба омского отделения ПФ РФ.

Отмечается, что социальные доплаты к пенсиям, выплачиваемые ПФР пенсионерам, чей размер материального обеспечения ниже уровня прожиточного минимума, несмотря на сокращение федерального прожиточного минимума пенсионера в 2017 году, останутся на прежнем уровне.

Таким образом, расходы ПФР на федеральные социальные доплаты (ФСД) увеличиваются, а не уменьшаются. Если в 2014 году они оценивались в 104 миллиарда рублей, то в следующем году эта сумма составит 110,6 миллиардов рублей, что связано с увеличением числа получателей ФСД.

В нынешнем году в Омском регионе ФСД к пенсии получают 80 тысяч безработных пенсионеров. Кроме того, обращается внимание на тот факт, что прожиточный минимум пенсионеров в следующем году останется на прежнем уровне и составит 8217 рублей. Средний размер социальной доплаты в области равняется 1822 рублям.

В нынешнем году расходы омское отделение ПФР потратит на выплату ФСД 1,8 миллиарда рублей, в следующим году эта сумма вырастет из-за увеличения числа получателей этой выплаты.


Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Город#Бизнес#Общество
Подпишитесь
До 8 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20