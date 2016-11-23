Общественники выступили с поддержкой сборной РФ по футболу в Чечне

Общественники познакомились с работой местной академии футбола «Рамзан», понаблюдали за тренировочным процессом юных футболистов. Кроме того, посетили стадион «Ахмат Арена», где должна была состоятся товарищеская игра. Оценили степень подготовки футбольного поля к поединку сборных. Также обменялись мнениями о российском футболе в ходе шоу на местном телеканале.