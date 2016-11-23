Общественники выступили с поддержкой сборной РФ по футболу в Чечне

Активисты движения «Россия любит футбол» организовали акцию в поддержку сборной РФ по футболу. В преддверии товарищеского матча между футбольными командами России и Румынии, любители футбола побывали в городе Грозный Чеченской республики.
Общественники познакомились с работой местной академии футбола «Рамзан», понаблюдали за тренировочным процессом юных футболистов. Кроме того, посетили стадион «Ахмат Арена», где должна была состоятся товарищеская игра. Оценили степень подготовки футбольного поля к поединку сборных. Также обменялись мнениями о российском футболе в ходе шоу на местном телеканале.