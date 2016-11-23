О повышении пенсионного возраста с 2019 года. Женщины 60, мужчины 65

Первоначально ссылка шла на слова, сказанные на презентации главой Пенсионного фонда Антоном Дроздовым. Якобы идет обсуждение постепенного повышения пенсионного возраста с 2019 года: для женщин до 60 лет, для мужчин – до 65-ти. Нововведения позволят снизить нагрузку для федерального бюджета к 2030 году на 638 миллиардов рублей (с 2,5% ВВП до 1,4%).