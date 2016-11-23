О повышении пенсионного возраста с 2019 года. Женщины 60, мужчины 65

Первоначально ссылка шла на слова, сказанные на презентации главой Пенсионного фонда Антоном Дроздовым. Якобы идет обсуждение постепенного повышения пенсионного возраста с 2019 года: для женщин до 60 лет, для мужчин – до 65-ти. Нововведения позволят снизить нагрузку для федерального бюджета к 2030 году на 638 миллиардов рублей (с 2,5% ВВП до 1,4%).
Однако позднее, как сообщает «
Далее информацию опровергли и в Пенсионном фонде РФ:
«Пенсионный фонд никогда не получал от правительства поручений провести расчеты динамики расходов на выплату пенсий при условии пенсионного возраста»
Также другие источники уточнили, что повышение пенсионного возраста пока обсуждается только на экспертном уровне, но это совершенно не значит, что обсуждение идет и на уровне властей.