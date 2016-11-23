Нетрезвый водитель слетел в кювет, врезался в столб, 4 пострадавших

Во вторник, в 16:25 в отделе полиции по Одесскому району стало известно об аварии в селе Генераловка на улице Центральной в районе дома №23.



Выехавшие на место ДТП полицейские в составе опергруппы установили, что 30-летний водитель автомобиля Toyota Vitz, находясь за рулем с признаками опьянения, вылетел в кювет, где впоследствии врезался в столб. В салоне автомобиля в это время находились женщина 1976 г.р., мужчина 1979 г.р. и 2 несовершеннолетних пассажира девочка 2004 г.р. и мальчик 2012 г.р.



После аварии все находящиеся в автомобиле люди обратились за медпомощью.