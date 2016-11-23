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Нетрезвый водитель слетел в кювет, врезался в столб, 4 пострадавших

23 ноября 2016, 09:17
В ДТП пострадала девочка.

Накануне на юге Омской области произошло дорожно-транспортного происшествие, в результате которого по вине нетрезвого водителя за помощью к медикам обратились четыре человека, сообщает служба по взаимодействию со СМИ регионального Управления МВД России.

Во вторник, в 16:25 в отделе полиции по Одесскому району стало известно об аварии в селе Генераловка на улице Центральной в районе дома №23.

Выехавшие на место ДТП полицейские в составе опергруппы установили, что 30-летний водитель автомобиля Toyota Vitz, находясь за рулем с признаками опьянения, вылетел в кювет, где впоследствии врезался в столб. В салоне автомобиля в это время находились женщина 1976 г.р., мужчина 1979 г.р. и 2 несовершеннолетних пассажира девочка 2004 г.р. и мальчик 2012 г.р.

После аварии все находящиеся в автомобиле люди обратились за медпомощью.

В отношении водителя Toyota Vitz возбужденно административное делопроизводство по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, а также по ч. 1 ст. 12.23 КоАП РФ за нарушение требований к перевозке детей.

Окончательные подробности и обстоятельства аварии уточняются.

По материалам УГИБДД УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация


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