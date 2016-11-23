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Небритый мужчина напал на омича, избил и отобрал цепочку за 122 тысячи

23 ноября 2016, 12:23
Злоумышленник задержан.

В 02:30 часов в дежурную часть полиции поступила информация о мужчине, получившем телесные повреждения, которые находится около кафе. Кроме того, с потерпевшего злоумышленник сорвал золотую цепочку стоимостью 122 тысяч рублей.

Уже в 03:00 злоумышленника удалось задержать, благодаря сложенному взаимодействию различных подразделений полиции и тому, что потерпевший запомнил внешность нападавшего, который выглядел на 30 лет, на лице - многодневная небритость, имеет плотное телосложение, был одет в белую куртку с иностранным надписями и с черными вставками на локтях.

Установлено: фигурант являлся посетителем того же заведения, что и потерпевший, когда последний покинул кафе злоумышленник отправился следом и нагнал его по дороге к такси. Согласно имеющейся информации, похищенное мужчина за 12 тысяч сдал в ломбард, в настоящее время поиски дорогостоящего украшения продолжаются.

Ранее неоднократно судимому 34-летнему мужчине предъявлено обвинение в грабеже с применением насилия (ч.2 ст.161 УК РФ). Злоумышленник уже арестован. За совершенное деяние предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.


По материалам пресс-службы УМВД РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

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