Небритый мужчина напал на омича, избил и отобрал цепочку за 122 тысячи

Уже в 03:00 злоумышленника удалось задержать, благодаря сложенному взаимодействию различных подразделений полиции и тому, что потерпевший запомнил внешность нападавшего, который выглядел на 30 лет, на лице - многодневная небритость, имеет плотное телосложение, был одет в белую куртку с иностранным надписями и с черными вставками на локтях.