На Московке сбиты два пешехода, от удара ГАЗель слетела в кювет

О серьезном ДТП на Московке-2, в котором был сбит пешеход, сообщают пользователи социальных сетей.
Предварительно, грузовая ГАЗель, которая развозит питьевую воду, сбила пешехода. После чего она слетела в кусты, за пределы дороги. Некоторые утверждают, что тем самым грузовик протаранил остановочный павильон «Мини-рынок».
Также очевидцы говорят о том, что пешеход жив, но из-за столкновения с ГАЗелью у него сильно повреждена нога. Подробности уточняются.
В отделе пропаганды УГИБДД по Омской области порталу Gorod55.ru подтвердили информацию о происшедшей аварии:
«Сообщение о ДТП на Московке было зафиксировано в дежурной части сегодня, 23 ноября, в 12:30. По предварительным данным, грузовая ГАЗель под управлением водителя 1992 года рождения сбила на нерегулируемом пешеходном переходе сразу двух людей: девушку и мужчину 1993 и 1965 годов рождения соответственно. Происшествие произошло на пересечении проспекта Сибирский с улицей Светловская. Подробности и обстоятельства будут уточнены в процессе дальнейших оперативных мер сотрудников правоохранительных органов».
Фото: vk.com/regik55