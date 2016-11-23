На Московке сбиты два пешехода, от удара ГАЗель слетела в кювет

«Сообщение о ДТП на Московке было зафиксировано в дежурной части сегодня, 23 ноября, в 12:30. По предварительным данным, грузовая ГАЗель под управлением водителя 1992 года рождения сбила на нерегулируемом пешеходном переходе сразу двух людей: девушку и мужчину 1993 и 1965 годов рождения соответственно. Происшествие произошло на пересечении проспекта Сибирский с улицей Светловская. Подробности и обстоятельства будут уточнены в процессе дальнейших оперативных мер сотрудников правоохранительных органов».