Мощный снегопад в Омске, пробки, скорость в центре 3 км/час

Сегодня, как прогнозировали ранее омские синоптики, в Омске снег, метель, а на дорогах начинают скапливаться снежные заносы. И конечно по центральным магистралям уже фиксируются заторы. Пока по данным Яндекс.Пробки на уровне 5 баллов.
Местами, скорость транспорта не превышает 3-5 км/час. На дорогах многочисленные ДТП. Только на проспекте Маркса – три, одна на Ленинградском мосту.
Как сообщают порталу Gorod55.ru очевидцы, «снег есть, а снегоуборочной техники опять!!!»
Что будет к вечеру, остается только гадать. В любом случае до дома лучше добираться до часа пик. Иначе часовых пробок избежать не удастся.