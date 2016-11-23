Мощный снегопад в Омске, пробки, скорость в центре 3 км/час

Сегодня, как прогнозировали ранее омские синоптики, в Омске снег, метель, а на дорогах начинают скапливаться снежные заносы. И конечно по центральным магистралям уже фиксируются заторы. Пока по данным Яндекс.Пробки на уровне 5 баллов.