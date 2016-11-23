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Мощный снегопад в Омске, пробки, скорость в центре 3 км/час

23 ноября 2016, 16:21
Ни одной снегоуборочной машины…

Сегодня, как прогнозировали ранее омские синоптики, в Омске снег, метель, а на дорогах начинают скапливаться снежные заносы. И конечно по центральным магистралям уже фиксируются заторы. Пока по данным Яндекс.Пробки на уровне 5 баллов.

Местами, скорость транспорта не превышает 3-5 км/час. На дорогах многочисленные ДТП. Только на проспекте Маркса – три, одна на Ленинградском мосту.


Как сообщают порталу Gorod55.ru очевидцы, «снег есть, а снегоуборочной техники опять!!!»

Что будет к вечеру, остается только гадать. В любом случае до дома лучше добираться до часа пик. Иначе часовых пробок избежать не удастся.







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