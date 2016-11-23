Город55
ГлавноеВсе новости

Мэрия предложила омичам самим украсить город к Новому году

23 ноября 2016, 10:19
Оформить здания и прилежащие территории.

Представители городской администрации обратились к омичам с приглашением поучаствовать в новогоднем оформлении города. До наступления праздника остается почти месяц.

Предприниматели, руководители организаций, предприятий, торговых точек получили от мэрии предложение активно включиться в праздничное оформление и украсить свои здания, а также прилегающие территории.

Для многих руководителей новогоднее оформление входит в часть имиджа организации, уверен замдиректора городской экономической политики Михаил Щелконогов. Украшение привлечет еще больше внимания со стороны жителей. Чтобы замотивировать предпринимателей участвовать в праздничном оформлении города, мэрия проводит смотр-конкурс среди омских организаций - кто лучше украсил свое здание и близлежащую территорию, получает диплом победителя и подарки, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Превратить Омск в новогоднюю сказку можно только совместно, считает Щелконогов и надеется на неравнодушие городских предпринимателей. В омском депимущества готовы проконсультировать по оформлению и бесплатно представить эскизы оформления фасадов. Также здесь можно получить список организаций, профессионально занимающихся праздничным оформлением.

Чтобы принять участие в конкурсе-смотре, нужно сфотографировать оформление здания и отправить на электронную почту департамента городской экономической политики.

#Новости#Недвижимость#Главное#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20