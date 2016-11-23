Мэрия предложила омичам самим украсить город к Новому году

Для многих руководителей новогоднее оформление входит в часть имиджа организации, уверен замдиректора городской экономической политики Михаил Щелконогов. Украшение привлечет еще больше внимания со стороны жителей. Чтобы замотивировать предпринимателей участвовать в праздничном оформлении города, мэрия проводит смотр-конкурс среди омских организаций - кто лучше украсил свое здание и близлежащую территорию, получает диплом победителя и подарки, сообщают в пресс-службе городской администрации.