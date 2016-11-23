Мэрия предложила омичам самим украсить город к Новому году

Представители городской администрации обратились к омичам с приглашением поучаствовать в новогоднем оформлении города. До наступления праздника остается почти месяц.
Предприниматели, руководители организаций, предприятий, торговых точек получили от мэрии предложение активно включиться в праздничное оформление и украсить свои здания, а также прилегающие территории.
Для многих руководителей новогоднее оформление входит в часть имиджа организации, уверен замдиректора городской экономической политики Михаил Щелконогов. Украшение привлечет еще больше внимания со стороны жителей. Чтобы замотивировать предпринимателей участвовать в праздничном оформлении города, мэрия проводит смотр-конкурс среди омских организаций - кто лучше украсил свое здание и близлежащую территорию, получает диплом победителя и подарки, сообщают в пресс-службе городской администрации.
Превратить Омск в новогоднюю сказку можно только совместно, считает Щелконогов и надеется на неравнодушие городских предпринимателей. В омском депимущества готовы проконсультировать по оформлению и бесплатно представить эскизы оформления фасадов. Также здесь можно получить список организаций, профессионально занимающихся праздничным оформлением.
Чтобы принять участие в конкурсе-смотре, нужно сфотографировать оформление здания и отправить на электронную почту департамента городской экономической политики.