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Мэрия нашла 25 миллионов рублей для ПАТП

23 ноября 2016, 15:45
Депутаты Горсовета утвердили поправки в бюджет 2016 года.

За счет межбюджетных трансфертов доходы городской казны увеличатся на 207 млн. рублей. Общие параметры в бюджете-2016 теперь выглядят так – доходы 16,2 млрд. рублей, расходы – 17,2 млрд. рублей.

По словам директора Депфинансов Инны Парыгиной, поступившие средства в первую очередь будут направлены на заработную плату работников детских дошкольных учреждений, на помощь приемным семьям и развитие малого бизнеса.

Также мэрией решено перераспределить образовавшиеся в казне излишки. Сэкономленные в бюджете деньги получат автотранспортники и дорожники. На поддержку ПАТП выделяется 25 млн. рублей. Еще 4,6 млн. рублей получит Управление дорожного хозяйства – на ремонт и содержание магистралей.

Кроме того, дополнительно около миллиона рублей мэрия потратит на исполнение решений суда, касающихся капремонта домов.
Корректировки бюджета депутаты приняли 33 голосами «За».

#Новости#Транспорт#Недвижимость#События#Экономика
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