Мэрия нашла 25 миллионов рублей для ПАТП

По словам директора Депфинансов Инны Парыгиной, поступившие средства в первую очередь будут направлены на заработную плату работников детских дошкольных учреждений, на помощь приемным семьям и развитие малого бизнеса.



Также мэрией решено перераспределить образовавшиеся в казне излишки. Сэкономленные в бюджете деньги получат автотранспортники и дорожники. На поддержку ПАТП выделяется 25 млн. рублей. Еще 4,6 млн. рублей получит Управление дорожного хозяйства – на ремонт и содержание магистралей.