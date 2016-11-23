Мэрия нашла 25 миллионов рублей для ПАТП

За счет межбюджетных трансфертов доходы городской казны увеличатся на 207 млн. рублей. Общие параметры в бюджете-2016 теперь выглядят так – доходы 16,2 млрд. рублей, расходы – 17,2 млрд. рублей.
По словам директора Депфинансов Инны Парыгиной, поступившие средства в первую очередь будут направлены на заработную плату работников детских дошкольных учреждений, на помощь приемным семьям и развитие малого бизнеса.
Также мэрией решено перераспределить образовавшиеся в казне излишки. Сэкономленные в бюджете деньги получат автотранспортники и дорожники. На поддержку ПАТП выделяется 25 млн. рублей. Еще 4,6 млн. рублей получит Управление дорожного хозяйства – на ремонт и содержание магистралей.
Кроме того, дополнительно около миллиона рублей мэрия потратит на исполнение решений суда, касающихся капремонта домов.
Корректировки бюджета депутаты приняли 33 голосами «За».