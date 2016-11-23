Авангард и Лада забросили на двоих 9 шайб, ястребы лишились защитника

Начало матча получилось чрезвычайно событийным. Гости сумели открыть счет уже на 2-й минуте. Но пропущенная шайба от заведомого аутсайдера лишь завела омских хоккеистов, которые за 4 минуты сумели забить в ворота тольяттинцев три гола.