Авангард и Лада забросили на двоих 9 шайб, ястребы лишились защитника

Новый игрок "Авангарда" Дэвид Бут накануне присоединился к "ястребам", но во встрече с тольяттинской "Ладой" американский хоккеист участия не принимал.
Начало матча получилось чрезвычайно событийным. Гости сумели открыть счет уже на 2-й минуте. Но пропущенная шайба от заведомого аутсайдера лишь завела омских хоккеистов, которые за 4 минуты сумели забить в ворота тольяттинцев три гола.
"Ястребы" бросились в атаку, защитники "Лады" стали совершать невынужденные ошибки. На 3-й минуте результативным броском завершил свой сольный проход Николай Лемтюгов.
На 4-й минуте встречи еще одну шайбу в ворота Масалькиса отправил Александр Пережогин. А на 7-й минуте прицельный бросок Бурдасова вынудил гостей сменить голкипера.
По ходу второго игрового отрезка в составе омского "Авангарда" травму получил Илья Дервук, которого Шенфельд встретил коленом в колено. На 30-й минуте голевой перевес омичей увеличил Лемтюгов, реализовав численное превосходство. Спустя пять минут тольяттинцы сумели отквитать одну шайбу.
На 48-й минуте дальний бросок Сотниекса оказался удачным, Фурх спасти свою команду не сумел. Окончательный счет в матче (6:3) установил Пережогин, отличившийся на 51-й минуте. Стоит отметить, что Александр по количеству забитых за "Авангард" голов сравнялся с Максимом Сушинским.
Фото: hawk.ru