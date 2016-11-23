Атака роботов в Омске

В субботу, 26 ноября, на базе областной станции юных техников стартуют соревнования для начинающих робототехников «Hello, Robot!», сообщает сайт регионального правительства.
В рамках соревновательного мероприятия, будут организованы три секции: «Траектория для начинающих», «Траектория» и «Захват флага».
Также омские школьники возрасте от 7 до 16-ти лет, которые всерьез увлекаются творчеством в области техники, представят тематические проекты «Здоровая среда».
Организаторы, а это министерство образования Омской области и областная станция юных техников, называют основные цели данного мероприятия – это, во-первых, создание условий для социализации детей, во-вторых, стимулирование интереса юных техников к сфере высоких технологий и инноваций.
Известно, что областная станция юных техников – особая площадка для выявления и развития одаренных детей в области программирования. Здесь созданы условия для полноценного интеллектуального развития школьников, которым в дальнейшем оказывается помощь в продолжении обучения.
Областные соревнования по робототехнике «Hello, Robot!» проходят в соответствии с разработанным образовательным проектом «Технопарк».
Победители получат дипломы от минобра, а также сертификаты от станции юных техников.
Соревнования пройдут по адресу: г. Омск, улица Почтовая, 35. Начало в 10:30.
Фото: иллюстрация