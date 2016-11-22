«Зоология» в киноклубе «Искушение кино»

26 ноября в 17:00 смотрим и обсуждаем арт-хаусную комедию «Зоология» (18+), снятую в нуаровой стилистике режиссёра Ивана Твердовского. История о том, почему нас любят совсем не за то, за что бы мы хотели.



«Зоология» — художественный фильм российского кинорежиссёра Ивана Твердовского. Арт-хаусная комедия, снятая в нуаровой стилистике. Премьера картины состоялась 10 июня 2016 года на фестивале «Кинотавр«. Картина завоевала приз Гильдии киноведов и кинокритиков России, а исполнительница главной роли, Наталья Павленкова, стала лучшей актрисой. На фестивале в Карловых Варах фильм удостоился специального приза жюри.