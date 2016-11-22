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«Зоология» в киноклубе «Искушение кино»

22 ноября 2016, 14:39
«Зоология» в киноклубе «Искушение кино»

26 ноября в 17:00 смотрим и обсуждаем арт-хаусную комедию «Зоология» (18+), снятую в нуаровой стилистике режиссёра Ивана Твердовского. История о том, почему нас любят совсем не за то, за что бы мы хотели.

«Зоология» — художественный фильм российского кинорежиссёра Ивана Твердовского. Арт-хаусная комедия, снятая в нуаровой стилистике. Премьера картины состоялась 10 июня 2016 года на фестивале «Кинотавр«. Картина завоевала приз Гильдии киноведов и кинокритиков России, а исполнительница главной роли, Наталья Павленкова, стала лучшей актрисой. На фестивале в Карловых Варах фильм удостоился специального приза жюри.

Описание

Черная комедия об одинокой Наталье, работающей в зоопарке, у которой однажды ночью вырастает пышный звериный хвост. Испуганная женщина ищет помощи у медиков, священников, шарлатанов, сталкиваясь то с насмешками, то с предрассудками.

Напоминаем, что на киносеанс с обсуждением действуем СПЕЦцена - 150 рублей!

Подробная информация по телефону 90-44-44 и на slavakino.ru/booking/846768

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