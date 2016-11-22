В Омске пройдет бизнес-конференция по внешнеэкономической деятельности

Основной темой встречи станет презентация регионов РФ на международном уровне, помощь и поддержка выходу на внешние рынки малых и средних предпринимателей. Организаторы ждут около полутысячи гостей из городов России, ближнего и дальнего зарубежья. Уже заявились участники из 7 краев и областей РФ, предприниматели из Казахстана, стран Восточной Европы и Китая.