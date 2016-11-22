В Омске пройдет бизнес-конференция по внешнеэкономической деятельности

Международная конференция по внешнеэкономической деятельности пройдет в Омске 8-9 декабря, сообщает Агентство развития и инвестиций Омской области.
Основной темой встречи станет презентация регионов РФ на международном уровне, помощь и поддержка выходу на внешние рынки малых и средних предпринимателей. Организаторы ждут около полутысячи гостей из городов России, ближнего и дальнего зарубежья. Уже заявились участники из 7 краев и областей РФ, предприниматели из Казахстана, стран Восточной Европы и Китая.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, уже подтвердили свое участие в омской конференции 11 компаний из Казахстана. Предприниматели составили список товаров, которые они хотят купить у омских производственных предприятий.
По вопросам участия в конференции обращаться по телефону в Омске 40-88-77 (Агентство развития и инвестиций Омской области).
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