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В Омске пройдет бизнес-конференция по внешнеэкономической деятельности

22 ноября 2016, 13:38
Экспортный потенциал Омского региона оценят на международном уровне.

Международная конференция по внешнеэкономической деятельности пройдет в Омске 8-9 декабря, сообщает Агентство развития и инвестиций Омской области.

Основной темой встречи станет презентация регионов РФ на международном уровне, помощь и поддержка выходу на внешние рынки малых и средних предпринимателей. Организаторы ждут около полутысячи гостей из городов России, ближнего и дальнего зарубежья. Уже заявились участники из 7 краев и областей РФ, предприниматели из Казахстана, стран Восточной Европы и Китая.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, уже подтвердили свое участие в омской конференции 11 компаний из Казахстана. Предприниматели составили список товаров, которые они хотят купить у омских производственных предприятий.

По вопросам участия в конференции обращаться по телефону в Омске 40-88-77 (Агентство развития и инвестиций Омской области).

Фото: иллюстрация

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