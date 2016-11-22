Умная нота

У большинства читателей единственная ассоциация со словом «нота» будет связана с музыкальным термином, меньшее количество читателей вспомнит, что это дипломатический термин. И, наконец, совсем немногие знают, что нота – это еще и финансовый термин. Познакомимся ближе с этим финансовым инструментом.
Структурированная нота – сложный финансовый инструмент, финансовая стратегия, скомбинированная из более простых базовых финансовых инструментов, для достижения поставленной цели инвестора.
Впервые структурированные ноты были размещены на внутренних биржах США в 1969 году. Ноты выпускаются коммерческими банками и инвестиционными кредитными организациями с целью удовлетворения растущих потребностей клиентов в отношении риска и доходности. Благодаря гибкости финансовых инструментов можно построить любой продукт с заданными параметрами риска и доходности, начиная от консервативных решений с полной защитой инвестированного капитала и заканчивая агрессивными высокодоходными стратегиями.
Например, все более востребованы ноты с купонными платежами, доходность которых значительно превышает ставки по банковским депозитам и доходность по облигациям российских компаний. Другими словами, структурированные ноты помогают решить основную задачу инвестора: получить хорошую доходность при заранее известных рисках.
В состав ноты могут входить инструменты с фиксированной доходностью (облигации), акции, индексы акций, производные финансовые инструменты (деривативы) – опционы, фьючерсы.
Давайте рассмотрим на простом примере, как формируется один из видов структурированных нот – консервативная нота с полной защитой капитала. Нота состоит из двух частей: первую часть можно назвать безрисковой, ее средства размещаются в максимально надежные финансовые инструменты с фиксированной доходностью, как правило, облигации. Эта часть инвестиций позволяет сохранить начальный капитал независимо от результатов инвестирования во вторую, доходную часть.
В доходной или рисковой части средства размещаются в опционы – производные финансовые инструменты, позволяющие купить или продать выбранный актив и получить значительную прибыль при выполнении рыночных условий. Они более рискованны, но и доходность по ним высока. Причем рисковая часть занимает в портфеле такую долю, потеря которой при наихудшем исходе компенсируется прибылью безрисковой части. Таким образом с помощью этой ноты можно получить возможность участвовать в росте любых направлений инвестиций, но при этом не рисковать размещаемым капиталом.
Один из наиболее интересных умеренно-агрессивных структурированных нот, которые сейчас предлагает БКС Премьер – это продукт под названием Феникс с гарантированным купоном, базовыми активами которого являются акции компаний BMW, Daimler,Harley-Davidson и Tesla. Нота предусматривает выплату высокого купона независимо от динамики акций компаний. В конце срока продукта инвестор возвращает инвестированные средства, если ни одна из акций не падает ниже уровня защитного барьера. То есть инвестор может зарабатывать, даже если акции компаний не растут!
Подробнее условия управления активами, возможные риски и иную необходимую информацию можно узнать в офисе компании по адресу улица Ленина, 6.
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