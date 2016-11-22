Умная нота

Один из наиболее интересных умеренно-агрессивных структурированных нот, которые сейчас предлагает БКС Премьер – это продукт под названием Феникс с гарантированным купоном, базовыми активами которого являются акции компаний BMW, Daimler,Harley-Davidson и Tesla. Нота предусматривает выплату высокого купона независимо от динамики акций компаний. В конце срока продукта инвестор возвращает инвестированные средства, если ни одна из акций не падает ниже уровня защитного барьера. То есть инвестор может зарабатывать, даже если акции компаний не растут!