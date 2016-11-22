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Средняя зарплата омичей будет расти

22 ноября 2016, 20:07
Трехлетний прогноз экономического развития региона.

Своими прогнозами развития региона на публичных слушания проекта бюджета-2017 поделилась министр экономики Омской области Оксана Фадина. По ее словам, в среднесрочной перспективе в течение последующих трех лет нас ждет положительная динамика основных показателей. Прирост валового регионального продукта составит до 2,3% ежегодно.

Наибольший прирост по прогнозам даст производство химической продукции, каучуков, технического углерода - до 5%. Примерно такие же показатели роста у шинной промышленности. В машиностроении и пищевой промышленности рост производства порядка 1-2 процентов. Сельское хозяйство останется примерно на таком же уровне как и в 2016 году.

Особо отмечается поддержка региональной властью малого и среднего бизнеса. Это направление выделено в отдельный проект. Экономисты рассчитывают, что к 2019 году число малых и средних предпринимателей в регионе увеличится на 1300 бизнес-единиц и составит до 31,6 тысяч предприятий. А доля создаваемой малыми компаниями продукции вырастет с 18,2% в нынешнем году до 19,5% в 2019 году.

Рост индекса потребительских цен в ближайшие три года, по мнению Оксаны Фадиной, составит порядка 4%. В то же время среднемесячная зарплата будет расти на 5-6% в год.

Фото: иллюстрация

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