Средняя зарплата омичей будет расти

Особо отмечается поддержка региональной властью малого и среднего бизнеса. Это направление выделено в отдельный проект. Экономисты рассчитывают, что к 2019 году число малых и средних предпринимателей в регионе увеличится на 1300 бизнес-единиц и составит до 31,6 тысяч предприятий. А доля создаваемой малыми компаниями продукции вырастет с 18,2% в нынешнем году до 19,5% в 2019 году.