Семинар в Омске научит предпринимателей строить бизнес в интернете

— Что должен уметь современный интернет-магазин?

— Что сделать, чтобы клиенты не заканчивались?

— Как продавать 24х7 с любых мобильных устройств?

— Как затраты на доставку превратить в прибыль?

— Как привязать к себе клиента

— На чем сэкономить деньги и время при открытии интернет-магазина?

— Истории успеха и многое другое.