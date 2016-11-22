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Семинар в Омске научит предпринимателей строить бизнес в интернете

22 ноября 2016, 09:05
Семинар в Омске научит предпринимателей строить бизнес в интернете

Только 1 декабря для вас идеи, опыт, истории успеха от лидеров IT-отрасли.

Посетив семинар «Формула сайта: Интернет-магазин от идеи до первой прибыли», вы бесплатно получите те знания, за которые другие платят десятки тысяч рублей и ждут годами:

— Что должен уметь современный интернет-магазин?
— Что сделать, чтобы клиенты не заканчивались?
— Как продавать 24х7 с любых мобильных устройств?
— Как затраты на доставку превратить в прибыль?
— Как привязать к себе клиента
— На чем сэкономить деньги и время при открытии интернет-магазина?
— Истории успеха и многое другое.

Мероприятие пройдет при участии ведущих IT-компаний: 1С-Битрикс, Агентство Концептуальных Решений, Яндекс, Мой склад, СПСР-Экспресс, Координационный центр национального домена сети Интернет.

Дата и время: 1 декабря в 10.00

Место проведения: Омск, Красный путь 11 (библиотека им. А.С. Пушкина)

Ваши затраты не конвертируются в прибыль? Клиенты бегут из интернет-магазина, не совершая покупок? Замучили конкуренты?

Потратьте несколько часов своего времени на семинар и решите свои бизнес-задачи. Либо оставайтесь со своим свободным временем, нерешенными задачами и проблемами.

Кому нужно участвовать в семинаре? Всем, кто имеет собственный сайт или только задумывается о его создании. Тем, кто отвечает за эффективную работу сайта и его успешное продвижение.

Посмотрите программу семинара
Участие в семинаре бесплатное, но необходима регистрация

Спешите, количество мест ограничено! Осталось всего 19 мест!

Даже на бесплатном семинаре вы получаете полезные подарки от организаторов, скидки и бонусы!

Дополнительную информацию о семинаре Вы можете получить в Агентстве Концептуальных Решений (3812) 901-601 или по емайл [email protected]

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