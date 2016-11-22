Правительство региона хочет увеличить дорожный фонд до 5,2 млрд

Сегодня в правительстве Омской области состоялись публичные слушания по проекту бюджета на 2017 год. Около 300 человек зарегистрировались для участия в процедуре — депутаты, члены правительства, муниципальные власти, члены общественных организаций и политических движений, простые граждане.
С докладом выступил министр финансов региона Вадим Чеченко. По его словам, показатели доходов в финансовом документе на 2017 год составят 58,4 млрд. рублей, таким образом после резкого падения в 2015, в следующем году доходы восстановятся до уровня 2014 года.
Расходная часть принимается в объеме 59 млрд. рублей. Образуемый дефицит - 1,1% или 606 млн. рублей.
Главным приоритетом в бюджете выделяется исполнение социальных обязательств. 70 % расходов будут потрачены на социальную сферу - зарплаты бюджетникам, медицинская помощь, обеспечение лекарствами, пособия на ребенка, областной материнский капитал.
Особо отметил министр финансовую поддержку муниципалитетов. Объем дотаций сохраняется на нынешнем уровне. Областные трансферы муниципалитетам составят почти треть всех расходов бюджета области.
Также в бюджете предусмотрены средства на развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства.
Еще один ключевой пункт, на котором остановился министр — дорожное строительство.
По его словам, расходы дорожного фонда пользуются особым приоритетом. Правительством решено предложить депутатам увеличить почти на 15% первоначально заложенные в проекте затраты на ремонт автомагистралей.
«Пока дорожный фонд заложен на уровне 4,5 млрд. рублей. Однако с учетом принятых поправок в налоговый кодекс, увеличивающих ставки акцизов на нефтепродукты, мы предлагаем Законодательному Собранию увеличить объем дорожного фонда до 5,2 млрд. рублей», -заявил Вадим Чеченко.