Правительство региона хочет увеличить дорожный фонд до 5,2 млрд

С докладом выступил министр финансов региона Вадим Чеченко. По его словам, показатели доходов в финансовом документе на 2017 год составят 58,4 млрд. рублей, таким образом после резкого падения в 2015, в следующем году доходы восстановятся до уровня 2014 года.