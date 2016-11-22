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Пожарные спасли из огня 8-летнего мальчика, запертого в доме

22 ноября 2016, 11:37
Сейчас здоровью мальчика ничего не угрожает.

На вызов горящего дома омские спасатели экстренно выехали накануне в 11 часов утра. Сообщалось, что горит пристройка к жилому дому на улице 2-я Станционная в Ленинском округе города, сообщает сайт регионального МЧС России.

Из-за открытого огня, охватившего пристрой, пожарные констатировали сильное задымление в самом жилом помещении. При этом поступила информация, что в доме находится несовершеннолетний ребенок.

Вследствие быстрых организационных действий пожарных, через окно был спасен 8-летний мальчик.

По словам Виктора Бабикова, старшего пожарного специализированной пожарной части, испуганного и плачущего ребенка вытащили на улицу, позже поместили в пожарный автомобиль. Медики, которые зафиксировали небольшое отравление угарным газом, оказали ему на месте первую помощь.

Омским спасателям, в составе 11 человек и 3-х единиц спецтехники, для ликвидации пожара потребовалось более часа. Результатом пожара стало повреждение кровли на площади 30 квадратных метров. Подробности уточняются.

По материалам пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области
Фото: иллюстрация

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