Пожарные спасли из огня 8-летнего мальчика, запертого в доме

По словам Виктора Бабикова, старшего пожарного специализированной пожарной части, испуганного и плачущего ребенка вытащили на улицу, позже поместили в пожарный автомобиль. Медики, которые зафиксировали небольшое отравление угарным газом, оказали ему на месте первую помощь.