Пользователей ВКонтакте проверят психологи

Социальная сеть "ВКонтакте" поддержит работу фонда "Твоя территория", цель которого заключается в оказании психологической помощи подросткам.
Теперь для выявления и ограничения доступа к сообществам и профилям, которые оказывают опасное, негативное влияние на подростков и детей, к мониторингу социальной сети присоединяются психологи фонда "Твоя территория". Специалисты будут оказывать находящимся в критической психологической ситуации подросткам поддержку непосредственно в соцсети.
Психологи фонда бесплатно и анонимно будут консультировать подростков, попавших в критическую ситуацию и нуждающихся в немедленной поддержке, на сайте и прочих площадках. За два последних года специалисты принял свыше 10 тысяч заявок из 360 городов нашей страны. Кроме того, социальная сеть "ВКонтакте" поддержит проект и посредствам софинансирования фонда.
Гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев отметил, что фонд "Твоя территория" является одной из немногих организаций, оказывающей профессиональную помощь подросткам в интернете. Акцент делается именно на онлайн-общении, поскольку нынешним детям проще писать сообщения в чате, нежели воспользоваться телефоном доверия и лично поделиться своими проблемами. "ВКонтакте" сотрудничает с этим проектом уже больше года и эта совместная работа будет продолжена.
Возглавляющая фонд "Твоя территория" Екатерина Федорова отметила рост количества обращений подростков после начала сотрудничества с социальной сетью, что является подтверждением того факта, что подростки готовы к получению помощи от взрослых.
С конца весны нынешнего года на заблокированных за оправдание суицида сообществах соцсети пользователи видят ссылку на страницу проекта "Твоя территория".
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