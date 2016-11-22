Пользователей ВКонтакте проверят психологи

Гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев отметил, что фонд "Твоя территория" является одной из немногих организаций, оказывающей профессиональную помощь подросткам в интернете. Акцент делается именно на онлайн-общении, поскольку нынешним детям проще писать сообщения в чате, нежели воспользоваться телефоном доверия и лично поделиться своими проблемами. "ВКонтакте" сотрудничает с этим проектом уже больше года и эта совместная работа будет продолжена.