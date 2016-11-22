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Поиски пропавшей 22-летней омички: шапка Анастасии, следы у пристани

22 ноября 2016, 09:12
Поиски пропавшей 22-летней омички: шапка Анастасии, следы у пристани

Напомним, о таинственном исчезновении девушки портал Gorod55.ru сообщал ранее. В редакцию с просьбой о публикации обратились близкие девушки. О ходе поисковых работ сообщала и пресс-служба УМВД РФ по Омской области.

Далее, вечером в понедельник, 21 ноября, о ходе поисковых работ проинформировал «12 канал». Поиски 22-летней Анастасии Небукиной продолжаются четвертые сутки. В поисковой операции участвуют сотрудники полиции и волонтеры. Прочесываются парки, скверы, вокзалы. Девушку ищут сотни человек. Подключены СМИ и социальные сети.

Сообщается, что пока девушку обнаружить не удалось. Найдена только шапка у пристани, и след у полыньи. Но близкие девушки сомневаются, что был факт суицида. Анастасия панически боялась воды и старалась близко к ней не подходить. Есть версия, что это все было кем-то инсценировано. Девушка вышла из дома налегке, у нее были планы на ближайшие дни. Незадолго до исчезновения, она позвонила сестре, голос ее был напряженный, как будто что-то случилось.

Поиски продолжаются.

#Новости#Общество#Город
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