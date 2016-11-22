Поиски пропавшей 22-летней омички: шапка Анастасии, следы у пристани

Сообщается, что пока девушку обнаружить не удалось. Найдена только шапка у пристани, и след у полыньи. Но близкие девушки сомневаются, что был факт суицида. Анастасия панически боялась воды и старалась близко к ней не подходить. Есть версия, что это все было кем-то инсценировано. Девушка вышла из дома налегке, у нее были планы на ближайшие дни. Незадолго до исчезновения, она позвонила сестре, голос ее был напряженный, как будто что-то случилось.