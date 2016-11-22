Омичи-банкроты должны бюджету региона более 35 млн. рублей

По словам начальника отдела УФНС РФ по Омской области Татьяны Максименко, в Омской области за три квартала этого года к 354 гражданам была применена процедура банкротства. У 86 человек долги были реструктурированы, 268 граждан лишились в счет долга своего имущества.