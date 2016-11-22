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Омичи-банкроты должны бюджету региона более 35 млн. рублей

22 ноября 2016, 17:19
Почти половина банкротов имеют долги по налогам.

Почти полторы сотни жителей региона, признанные в 2016 году банкротами, являются должниками по платежам в бюджет, сообщает УФНС России по Омской области В общей сложности такие граждане должны 35,3 млн рублей.

По словам начальника отдела УФНС РФ по Омской области Татьяны Максименко, в Омской области за три квартала этого года к 354 гражданам была применена процедура банкротства. У 86 человек долги были реструктурированы, 268 граждан лишились в счет долга своего имущества.

Стоит отметить, что чаще всего омичи сами подают заявление о банкротстве, указывая в качестве причины невозможность погашения взятых на себя кредитных обязательств. Таких граждан — 77,7%.

Также в текущем году налоговой инспекцией возбуждено 13 административных дел на граждан, которые фактически являясь банкротами, не подают в суд заявление о признание банкротом. Составлено 12 протоколов и 9 постановлений о привлечении к ответственности. Восьми гражданам выписаны штрафы на общую сумму 20 тысяч рублей.

Фото: иллюстрация

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