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Омич непристойно пошутил про секс-шоп и Клинтон в Stand Up на ТНТ

22 ноября 2016, 16:20
Смелое выступление.

В последнем выпуске шоу Stand Up на ТНТ выступил Илья Швецов, являющийся капитаном омской команды КВН "Полиграф Полиграфыч". Комик появился на сцене в рамках рубрики "Открытый микрофон".

Омич выступил не в самом привычном стиле one-liners, для которого характерны короткие шутки. В связи с этим, Илья успел затронуть большое количество тем, в частности, таксисты со сложными именами, программы телеканалов, друзья, просящие взаймы крупные суммы. Кроме того, 34-летний комик шутил про секс-шоп, сотрудников ГИБДД, Хиллари Клинтон и идею введения новых купюр в нашей стране.

Илья Швецов является выпускником Омского государственного технического университета, который он окончил в 2004 году. Капитаном команды КВН "Полиграф Полиграфыч" являлся с 2000 года. В настоящее время комик проживает в Москве.


Фото: скриншот с видео

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