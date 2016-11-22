Омич непристойно пошутил про секс-шоп и Клинтон в Stand Up на ТНТ

В последнем выпуске шоу Stand Up на ТНТ выступил Илья Швецов, являющийся капитаном омской команды КВН "Полиграф Полиграфыч". Комик появился на сцене в рамках рубрики "Открытый микрофон".
Омич выступил не в самом привычном стиле one-liners, для которого характерны короткие шутки. В связи с этим, Илья успел затронуть большое количество тем, в частности, таксисты со сложными именами, программы телеканалов, друзья, просящие взаймы крупные суммы. Кроме того, 34-летний комик шутил про секс-шоп, сотрудников ГИБДД, Хиллари Клинтон и идею введения новых купюр в нашей стране.
Илья Швецов является выпускником Омского государственного технического университета, который он окончил в 2004 году. Капитаном команды КВН "Полиграф Полиграфыч" являлся с 2000 года. В настоящее время комик проживает в Москве.
Фото: скриншот с видео