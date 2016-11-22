Омич непристойно пошутил про секс-шоп и Клинтон в Stand Up на ТНТ

Омич выступил не в самом привычном стиле one-liners, для которого характерны короткие шутки. В связи с этим, Илья успел затронуть большое количество тем, в частности, таксисты со сложными именами, программы телеканалов, друзья, просящие взаймы крупные суммы. Кроме того, 34-летний комик шутил про секс-шоп, сотрудников ГИБДД, Хиллари Клинтон и идею введения новых купюр в нашей стране.