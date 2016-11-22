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Навстречу зиме! Выгода до 250 000 рублей на автомобили SKODA!

22 ноября 2016, 11:33
Навстречу зиме! Выгода до 250 000 рублей на автомобили SKODA!

Встречайте эту зиму вместе с нами! SKODA дарит Вам согревающее предложение!

В ноябре у вас есть возможность приобрести высокотехнологичные, безопасные и надежные автомобили SKODA на выгодных условиях.


Приходите за радостью и теплой атмосферой в «Феникс-Авто» в ноябре и получите выгоду до 250 000 рублей при покупке автомобиля из модельного ряда SKODA!*


А при выборе SKODA Yeti Вы получите колеса в сборе! Мы уже подготовились к холодам, а вы?


Ждём вас на тест-драйв все семьей!

Феникс-Авто
ул. Суворова, 93
т. (3812) 51-20-10
www.skoda.fenix-auto.ru

* Максимальная выгода в 250 000 рублей достигается при покупке нового SKODA Yeti (Аутдор) в комплектации Амбишн с пакетом опций WS4 по программе Trade-in (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля). Сроки предложения — с 1 по 30 ноября 2016 года. Подробности у официальных дилеров SKODA. Количество автомобилей ограничено. Изображенные автомобили могут отличаться от автомобилей, предлагаемых в рамках указанных условий. Указанные опции доступны за дополнительную плату и могут быть недоступны для отдельных комплектаций. Опция «Подогрев задних сидений» и «Камера заднего вида с омывателем» недоступны для Yeti. Опции «Полный привод» и «Стояночный отопитель с дистанционным управлением» недоступны для Rapid.
Максимальная выгода в 156 000 рублей достигается при покупке новой SKODA Octavia в комплектации Амбишн с пакетом WE4/WE5 по программе Trade-in (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля).Сроки предложения — с 1 по 30 ноября 2016 года.
Максимальная выгода в 114 000 рублей достигается при покупке нового SKODA Rapid в комплектации Амбишн с пакетом WE4 по программе Trade-in (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля). Сроки предложения — с 1 по 30 ноября 2016 года.
Сроки акции «колеса в сборе» с 01.11.2016 по 31.12.2016. Предложение ограничено. Подробности в дилерском центре.


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