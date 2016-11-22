Навстречу зиме! Выгода до 250 000 рублей на автомобили SKODA!

Феникс-Авто

ул. Суворова, 93

т. (3812) 51-20-10

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* Максимальная выгода в 250 000 рублей достигается при покупке нового SKODA Yeti (Аутдор) в комплектации Амбишн с пакетом опций WS4 по программе Trade-in (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля). Сроки предложения — с 1 по 30 ноября 2016 года. Подробности у официальных дилеров SKODA. Количество автомобилей ограничено. Изображенные автомобили могут отличаться от автомобилей, предлагаемых в рамках указанных условий. Указанные опции доступны за дополнительную плату и могут быть недоступны для отдельных комплектаций. Опция «Подогрев задних сидений» и «Камера заднего вида с омывателем» недоступны для Yeti. Опции «Полный привод» и «Стояночный отопитель с дистанционным управлением» недоступны для Rapid.

Максимальная выгода в 156 000 рублей достигается при покупке новой SKODA Octavia в комплектации Амбишн с пакетом WE4/WE5 по программе Trade-in (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля).Сроки предложения — с 1 по 30 ноября 2016 года.

Максимальная выгода в 114 000 рублей достигается при покупке нового SKODA Rapid в комплектации Амбишн с пакетом WE4 по программе Trade-in (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля). Сроки предложения — с 1 по 30 ноября 2016 года.

Сроки акции «колеса в сборе» с 01.11.2016 по 31.12.2016. Предложение ограничено. Подробности в дилерском центре.