На Левобережье открывается новый каток под открытым небом

Старт массовым катаниям будет дан уже сегодня в 5 часов вечера. Омичей зовут на ледовый каток под открытым небом ежедневно, кроме понедельника, при этом в будние дни на лед можно выйти с 17:00 до 22:00, в праздничные и выходные дни – с 14:00 до 22:00.