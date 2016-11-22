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На Левобережье открывается новый каток под открытым небом

22 ноября 2016, 12:39
Понедельник – выходной.

На Левобережье, у ледового дворца имени Леонида Киселева сегодня, 22 ноября, открывается еще один открытый каток, говорится на сайте городской администрации.

Старт массовым катаниям будет дан уже сегодня в 5 часов вечера. Омичей зовут на ледовый каток под открытым небом ежедневно, кроме понедельника, при этом в будние дни на лед можно выйти с 17:00 до 22:00, в праздничные и выходные дни – с 14:00 до 22:00.

Новый ледовый объект находится по адресу: по адресу улица 70 лет Октября, 8/1.

Каток можно посещать без своих коньков и клюшек, на месте организован пункт проката спортивного инвентаря.

По словам Михаила Расина, возглавляющего департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта, каток на Левом берегу – это уже второй каток, открытый в этом году.

Напомним, об открытии первого катка в спортивном комплексе «Юность имени С.С. Бовкуна» портал Gorod55.ru сообщал ранее. Именно этот ледовый каток ознаменовал открытие массовых катаний в городе. Предыдущий каток начал работать с начала ноября и находится в Октябрьском округе по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 221.

Дополнительную информацию о катках в Омске можно получить по телефону: 75-98-16.

#Новости#Афиша#Здоровье#Общество
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