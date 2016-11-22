На Левобережье открывается новый каток под открытым небом

На Левобережье, у ледового дворца имени Леонида Киселева сегодня, 22 ноября, открывается еще один открытый каток, говорится на сайте городской администрации.
Старт массовым катаниям будет дан уже сегодня в 5 часов вечера. Омичей зовут на ледовый каток под открытым небом ежедневно, кроме понедельника, при этом в будние дни на лед можно выйти с 17:00 до 22:00, в праздничные и выходные дни – с 14:00 до 22:00.
Новый ледовый объект находится по адресу: по адресу улица 70 лет Октября, 8/1.
Каток можно посещать без своих коньков и клюшек, на месте организован пункт проката спортивного инвентаря.
По словам Михаила Расина, возглавляющего департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта, каток на Левом берегу – это уже второй каток, открытый в этом году.
Напомним,
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