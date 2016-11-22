Малоимущих россиян освободят от налогов

Переход к прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц (НДФЛ) активно обсуждается на уровне правительства РФ. Об этом в понедельник рассказала журналистам вице-премьер Ольга Голодец, сообщает
«У нас сегодня идут обсуждения по поводу НДФЛ. И я считаю, что для преодоления бедности освобождение в нижней шкале от НДФЛ является одним из важнейших шагов. У нас эта мера просчитана, и мы ее на сегодняшний день обсуждаем», - сказала Голодец.
Ранее о возможности введения в РФ прогрессивной шкалы подоходного налога говорил министр финансов Антон Силуанов. По мнению чиновника оптимальной такая мера могла быть после 2018 года, когда ситуация в экономике стабилизируется.
В настоящее время, если ввести изменения в порядок взимания НДФЛ, это может привести к уходу бизнеса в тень вместе с зарплатами. После 2018 года, при стабилизации экономики и бюджетов регионов, «уходы в тень будут минимизированы» и диалог о прогрессивной шкале подоходного налога можно будет возобновить.