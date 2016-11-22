Land Cruiser разбился в лобовом ДТП с КамАЗом, двое в больнице

Согласно предварительной информации с места аварии, мужчина 1970 г.р., находившийся за рулем КамАЗа, ехал по улице Завертяева со стороны улицы 21-ая Амурская и при повороте налево не предоставил автомобилю Land Cruiser преимущество в движении, в результате допустив с ним лобовое столкновение.