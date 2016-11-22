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Land Cruiser разбился в лобовом ДТП с КамАЗом, двое в больнице

22 ноября 2016, 10:15
Дорожное происшествие в Центральном округе.

Сегодня утром, 22 ноября, в Центральном округе Омска произошло дорожно-транспортное происшествие. Около семи утра в районе улицы Завертяева столкнулись два автомобиля, КамАЗ-мусоровоз и Toyota Land Cruiser.

Согласно предварительной информации с места аварии, мужчина 1970 г.р., находившийся за рулем КамАЗа, ехал по улице Завертяева со стороны улицы 21-ая Амурская и при повороте налево не предоставил автомобилю Land Cruiser преимущество в движении, в результате допустив с ним лобовое столкновение.

В автоаварии травмированы мужчина 1980 г.р., управлявший а/м Toyota Land Cruiser и его пассажирка, 1973 г.р., сообщили порталу Gorod55.ru в омском областном отделе пропаганды ГИБДД. Оба пострадавших доставлены в больницу и находятся под присмотром медиков. Подробности произошедшего уточняются.

Напомним, ранее информацию о дорожно-транспортном происшествии портал Gorod55.ru сообщал со ссылкой на очевидцев. На снимках с места аварии видно, что левая передняя дверь, как и место водителя, имеет значительные повреждения.



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