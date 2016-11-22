Land Cruiser разбился в лобовом ДТП с КамАЗом, двое в больнице

Сегодня утром, 22 ноября, в Центральном округе Омска произошло дорожно-транспортное происшествие. Около семи утра в районе улицы Завертяева столкнулись два автомобиля, КамАЗ-мусоровоз и Toyota Land Cruiser.
Согласно предварительной информации с места аварии, мужчина 1970 г.р., находившийся за рулем КамАЗа, ехал по улице Завертяева со стороны улицы 21-ая Амурская и при повороте налево не предоставил автомобилю Land Cruiser преимущество в движении, в результате допустив с ним лобовое столкновение.
В автоаварии травмированы мужчина 1980 г.р., управлявший а/м Toyota Land Cruiser и его пассажирка, 1973 г.р., сообщили порталу Gorod55.ru в омском областном отделе пропаганды ГИБДД. Оба пострадавших доставлены в больницу и находятся под присмотром медиков. Подробности произошедшего уточняются.
Напомним, ранее информацию о дорожно-транспортном происшествии портал Gorod55.ru