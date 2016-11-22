КАМАЗ-мусоровоз протаранил внедорожник в Омске

Очевидцы через социальные сети сообщают о серьезном дорожно-транспортном происшествии в Центральном округе Омска.
По предварительной информации, участников столкновения двое: КАМАЗ-мусоровоз и внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Кто именно нарушил ПДД пока неизвестно.
Сообщение очевидца: «Завертяева КАМАЗ и Прадо в 120 кузове, время 7:00. Объезд по старой Завертяева»
Информация о пострадавших уточняется. На фотографиях видно, что левая передняя дверь и водительское место сильно повреждены, сработала подушка безопасности.
Фото: vk.com/aomsk