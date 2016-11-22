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КАМАЗ-мусоровоз протаранил внедорожник в Омске

22 ноября 2016, 07:29
Сообщение очевидцев.

Очевидцы через социальные сети сообщают о серьезном дорожно-транспортном происшествии в Центральном округе Омска.

По предварительной информации, участников столкновения двое: КАМАЗ-мусоровоз и внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Кто именно нарушил ПДД пока неизвестно.

Сообщение очевидца: «Завертяева КАМАЗ и Прадо в 120 кузове, время 7:00. Объезд по старой Завертяева»

Информация о пострадавших уточняется. На фотографиях видно, что левая передняя дверь и водительское место сильно повреждены, сработала подушка безопасности.


Фото: vk.com/aomsk




#Новости#ДТП#Происшествия#Город#Авто
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