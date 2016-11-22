К Солнцу движется звезда, угрожающая Земле атакой множества комет

Находящаяся на расстоянии 64 световых лет от Земли звезда Глизе 710 (Gliese 710) спустя миллион лет должна пройти предельно близко к Солнцу через облако Оорта, содержащее большое количество крупных комет, поток которых из-за гравитационного воздействия направится в сторону Земли, сообщается в материале опубликованным в журнале Astronomy & Astrophysics.
Польские астрономы с помощью телескопа «Гайя» сумели проанализировать параметры движения Глизе 710 в сторону солнечной системы, уточнив прежде имевшиеся данные. Установлено, что звезда с вероятность 90% пройдет от Солнца в 6250 астрономических единицах, что меньше 0,1 светового года, через 1,35 миллиона лет.
Гравитационная сила звезды Глизе 710, являющейся карликом спектрального класса К7, вызовет возмущение Облака Оорта гораздо сильнее, нежели специалисты предполагали ранее.
Масса звезды Глизе 710 вдвое меньше, чем у Солнца, а по светимости карлик уступает нашему светилу в 30 раз. Его движение в сторону солнечной системы было установлено в конце 90-х годов российскими астрономами Муллари и Орловым, уже тогда прогнозировалось возмущение Облака Оорта, но угроза для Земли оценивалась не столь высоко.
Верхнее фото: иллюстрация