К Солнцу движется звезда, угрожающая Земле атакой множества комет



Масса звезды Глизе 710 вдвое меньше, чем у Солнца, а по светимости карлик уступает нашему светилу в 30 раз. Его движение в сторону солнечной системы было установлено в конце 90-х годов российскими астрономами Муллари и Орловым, уже тогда прогнозировалось возмущение Облака Оорта, но угроза для Земли оценивалась не столь высоко.