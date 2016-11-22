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Два грузовика уничтожены огнем из-за неисправности моторов

22 ноября 2016, 14:43
В обоих случаях сильно повреждены моторные отсеки автомобилей.

Два боевых расчета и 10 человек личного состава в течение 10 минут тушили загоревшийся на автостоянке автомобиль ГАЗ-3302 на улице 5-я Северная.


Об инциденте стало известно в дежурной части пожарной охраны ранним утром, 22 ноября, в 05:49. Приехавшие на место происшествия спасатели обнаружили возгорание в моторном отсеке грузовика, из-под капота шел густой дым.

В результате огнем повреждено навесное оборудование моторного отсека, а также покрытие капота на площади 2 квадратных метра. Подробности, обстоятельства и оценка материального ущерба уточняются.


Тремя часами позже, в 09:35, на пульт дежурной части МЧС поступило срочное сообщение о возгорании еще одного грузового автомобиля. На этот раз инцидент произошел в Омском районе, в районе деревни Верхний Карбуш.

Припаркованный на обочине большегруз MAN (самосвал) объят огнем, говорилось в сообщении. Спасатели, прибывшие на место, в составе 4 человек и 1 боевого расчета, установили, что возгорание происходит в моторном отсеке автомобиля. Из-за несвоевременного обращения в пожарную охрану, спасти моторный отсек не удалось. Материальный ущерб и оценка степени поврежденности устанавливаются.


Фото: 55.mchs.gov.ru

#Новости#Авто#Происшествия
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