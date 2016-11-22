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Авангард подписал американца, выступавшего в НХЛ

22 ноября 2016, 12:08
Усиление состава.

Омский "Авангард" до конца нынешнего сезона заключил контракт с габаритным американским форвардов Дэвидом Бутом, который присоединится к своей новой команде сегодня, 22 ноября, сообщает пресс-служба "ястребов".

В прошлом сезоне нападающий выступал за "Адмирал". В составе владивостокского клуба американский хоккеист провел 28 встреч, забросив 6 голов и 10 результативных передач. Ранее у Дэвид Бут пробовал пройти просмотр в клубе НХЛ "Анахайм Дакс", но клуб принял решение не заключать с форвардом соглашения.

Прежде в НХЛ Дэвид Бут выступал за "Торонто Мейпл Лифс", "Ванкувер Кэнакс", "Флорида Пантерз". В составе сборной США нападающий становился обладателем золотых медалей чемпионатов мира 2002 и 2004 годов.

Виктор Шалаев отметил, что "ястребам" нужно добавить в агрессивности в атаке, а также в реализации большинства. Как раз под эти задачи и приглашен Бут, обладающий опытом выступления как в НХЛ, так и в КХЛ.

Федор Канарейкин отметил, что команде нужен агрессивный иностранный форвард. Перед подписание соглашения анализировались сильные стороны Бута, просматривались матчи с его участием.

В омском "Авангарде" Дэвид Бут будет выступать под номером 3.


Фото: wpmedia.o.canada.com

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