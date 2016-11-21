Воспитанники омского детского дома слабеют от голода

При плановой проверке одного из домов детства в Омске обнаружены грубейшие нарушения в организации питания воспитанников, сообщает сайт омского отделения Роспотребнадзора.
На этот раз проверку провели в Кировском детском доме, в котором на воспитании находятся умственно-отсталые дети.
Сотрудники Роспотребнадзора выехали по адресу: г. Омск, ул. Челябинская, микрорайон Входной, улица Челябинская, дом 2, чтобы провести в учреждении плановую проверку.
Стоит отметить, что данный детский дом-интернат функционирует в круглосуточном режиме. Общее количество воспитанников – 230 человек. Дети получают 5-тиразовое питание в течение дня.
Проверкой установлено, что основные нарушения относятся к санитарному законодательству и законодательству в сфере технического регулирования в организации питания.
Так, например, изучив и проанализировав меню, сотрудники надзорного органа выяснили, что некоторые блюда и продукты фактически исключались из него, впоследствии ничем не заменялись.
Во-вторых, зафиксированы заниженные объемы порции блюд, например, вместо 50 граммов колбасы детям выдавались лишь 25 граммов, картофельное пюре – 140 граммов вместо положенных 200 граммов и так далее.
В-третьих, грубейшие нарушения выявлены в заполнении отчетной документации. Так, в цикличном меню не указаны итоги по количеству белков, жиров, углеводов, калорийность меню, нет ссылок на рецептуры, отмечена повторяемость блюд.
Кроме этого, особые дети-воспитанники Кировского интерната не получали положенные среднесуточные нормы таких продуктов, как фрукты, сухофрукты, сметаны, колбасных изделий, рыбы, яиц, масел сливочного и растительного.
Также зафиксированы нарушения в организации хранения пищевых продуктов, например, масло сливочное хранится вместе с мясом; условия хранения – температура в холодильнике, где хранятся суточные нормы +8 градусов, вместо положенных +2…+6 градусов; нарушение в заполнении бракеражного журнала – не указаны время приготовления блюд и время снятия пробы.
Итогом плановой проверки стало расширенное совещание с руководством и сотрудниками учреждения. Подготовлено предписание об устранении выявленных нарушений как администрации детского дома, так и вышестоящие органы – в данном случае Министерство труда и социального развития Омской области.
По материалам пресс-службы УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области
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