Воспитанники омского детского дома слабеют от голода

Кроме этого, особые дети-воспитанники Кировского интерната не получали положенные среднесуточные нормы таких продуктов, как фрукты, сухофрукты, сметаны, колбасных изделий, рыбы, яиц, масел сливочного и растительного.



Также зафиксированы нарушения в организации хранения пищевых продуктов, например, масло сливочное хранится вместе с мясом; условия хранения – температура в холодильнике, где хранятся суточные нормы +8 градусов, вместо положенных +2…+6 градусов; нарушение в заполнении бракеражного журнала – не указаны время приготовления блюд и время снятия пробы.